Küçükçekmece'de maskeli dehşet! Silahlı saldırganlar film gibi kovalamacayla yakalandı

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İstanbul Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde aralarındaki husumet nedeniyle iş yeri önünde duran bir şahsa maskeyle yaklaşarak silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli, polisin nefes kesen takibi sonucu yakayı ele verdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilip Söğütlüçeşme Mahallesi'ndeki kovalamaca sonucu ruhsatsız tabancayla yakalanan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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