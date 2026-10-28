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LPG taşıyan tanker feci şekilde patladı! 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama kamerada

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Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Sukkur kentinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan bir tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan feci yangında tanker tamamen kullanılamaz hale gelirken çevredeki kamyon, tır ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 5 araç büyük hasar gördü. İlk belirlemelere göre en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5'ten fazla kişinin ise ağır yaralandığı olay sonrası bölgeye sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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