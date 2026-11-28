Kaydet a- | +A

İstanbul'un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi'nde 27 Kasım günü trafikte tartışmaya başlayan 45 yaşındaki E.Y. ile 74 yaşındaki S.N.E., araçlarından inerek kavga etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, yakaladıkları iki sürücüye "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" suçundan toplam 183 bin 965 lira idari para cezası uyguladı. İşlemler kapsamında E.Y.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulup aracı da 60 gün trafikten menedilirken, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adliyeye sevk edilen E.Y. serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Maltepe Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMaltepe

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala