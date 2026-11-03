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Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı! Refüjü aşıp karşı şeride geçen araç kameraya yansıdı

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, Boztepe Caddesi istikametinden Kavaklı Mezarlığı yönüne seyreden otomobil ile 8512. Sokak'a dönüş yapmak isteyen başka bir otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlardan biri refüjü aşarak karşı şeride geçerken, kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Şans eseri yaralananın olmadığı ve her iki otomobilde de maddi hasarın meydana geldiği kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manavgat
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