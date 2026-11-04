Manavgat'ta otomobilin çarptığı kamyonet takla attı! Feci kaza güvenlik kamerasında

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle mevkiindeki D-400 karayolu tali yolunda meydana gelen kazada, kavşaktan dönüş yapmak isteyen bir otomobil seyir halindeki kamyonete sağ arka kısmından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonetin refüje çarptıktan sonra takla atarak devrildiği korkutucu kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kimsenin burnunun bile kanamadığı ve olası bir facianın eşiğinden dönülen o anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manavgat Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIManavgat

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