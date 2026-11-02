Manisa'da binadan kopan sıva parçaları dehşet saçtı! Anne ve kızı saniyelerle kurtuldu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde bulunan bir binanın dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma döküldü. O esnada yolda yürüyen bir anne ve küçük kızı, hemen arkalarına düşen sıva parçalarından kıl payı yara almadan kurtulmayı başardı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ancak çevredeki vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan korku dolu olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olası bir tehlikenin önüne geçti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Turgutlu Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSITurgutlu

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