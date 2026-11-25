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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Midyat ilçesinde durdurulan bir tırda kontrol yapıldı. Tırın dorsesinde gerçekleştirilen aramada Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı gözaltına alınan 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Midyat Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMidyat

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