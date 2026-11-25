Mardin Midyat'ta tır dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı! 1 organizatör tutuklandı
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Midyat ilçesinde durdurulan bir tırda kontrol yapıldı. Tırın dorsesinde gerçekleştirilen aramada Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı gözaltına alınan 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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