Mardin Nusaybin'de araçtan inen çocuğa böyle çarptı! Feci kaza kamerada
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Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, karşı yönden gelen otomobil, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca ve tam o sırada araçtan inen küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşların panikle yardıma koştuğu dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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