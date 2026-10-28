Mardin'de nişan töreninde tekmeli yumruklu kavga! O anlar cep telefonu kamerasında

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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki bir davet evinde düzenlenen nişan töreninde, davetliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüşen olay, ihbar üzerine salona gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, salondaki gergin anlar ve yaşanan arbede davetlilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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