Meraklı domuz fotokapanı yemeye çalıştı! O anlar kamerada

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Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda bölgedeki doğal hayatı gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapanlar, bu kez bir yaban domuzunun kamerayla imtihanına sahne oldu. Cihazın bulunduğu noktaya yaklaşarak fotokapanı uzun süre inceleyen, ardından da cihazı ağzıyla yoklayarak yemeye çalışan meraklı domuzun o anları saniye saniye kaydedildi. Domuzun ağzının içine kadar net bir şekilde yansıyan ve yaban hayatının tebessüm ettiren yüzünü gözler önüne seren bu ilginç anlar, kameralara takılan en sıra dışı kayıtlardan biri oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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