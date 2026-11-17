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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



“Yine bugün eğitim süreçlerini doğrudan etkileyen harici faktörler vardır” diyen Bahçeli, “Görsel ve dijital medyanın neden olduğu sanal dünyada şahit oldukları gerçek üstü yaşamlar, şiddete meyil ettiren oyunlar, şiddeti ve ahlaksızlığı normalleştiren dizilerle gerçekleştirilen kopan çocuklar ve gençler, gerçekte sanal arasındaki ince çizgiyi kaybettiklerinde hem kendilerine hem de topluma zarar verme potansiyeline sahip kişilere dönüşebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.



Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:



“Bu şekilde insanın değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarının kopması, normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırlarının muğlaklaşması, bütün insanlık adına düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Gerek dünyada gerek ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.”



“ADIM ATMAMIZIN ZAMANI GELMİŞTİR”



Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada da bizim de gerekli adımlar atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir. Cumhuriyet tarihimizin değerli siyasetçi ve kalem erbabı Merhum Ali Fuat Başgil’in ‘Gençlerle Baş Başa’ adlı eserindeki ifadeleriyle ‘Ahlak, irade ve disiplin hayat başarısı için elzemdir’. Bu zorunluluk doğası gereği beraberinde zeka, irade, sabır ve düzenli çalışma ister. Bunun için dürüstlük, edep, saygı ve sorumluluk değerlerimizdir. Çalışkanlık karakterimiz, millete faydalı olmak gayemizdir.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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