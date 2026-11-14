MSB'den Estonya'daki F-16'lara ilişkin paylaşım

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da konuşlu Türk F-16 uçaklarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 181'inci Jet Filo Komutanlığının Estonya'daki görevi hakkında bilgi verildi.

Paylaşımda, "181'inci Jet Filo Komutanlığı, NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da konuşlu F-16 uçaklarımız ve personelimizle NATO hava sahasının emniyetine güçlü bir katkı sunuyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca Türk F-16 uçakları ve görevli personelin çalışmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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