Gündem Videoları

MSB'den Estonya'daki F-16'lara ilişkin paylaşım

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da konuşlu Türk F-16 uçaklarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 181'inci Jet Filo Komutanlığının Estonya'daki görevi hakkında bilgi verildi.

Paylaşımda, "181'inci Jet Filo Komutanlığı, NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da konuşlu F-16 uçaklarımız ve personelimizle NATO hava sahasının emniyetine güçlü bir katkı sunuyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca Türk F-16 uçakları ve görevli personelin çalışmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER