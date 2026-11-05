Muş'ta kuyumcuya giren yaşlı amcadan bastonlu soygun şakası! O anlar kameraya yansıdı

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Muş'ta bir kuyumcu dükkanında sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen olay, izleyenlerin içini ısıttı. Altın fiyatı sormak ve çeyrek altın almak üzere kuyumcuya giren neşeli bir vatandaş, dükkan çalışanı Kadir Taş'ın diğer müşterilerle ilgilendiği sırada geri çekilerek bastonunu çalışanlara doğru uzattı ve "Kaldır ellerini, bu bir soygundur" diye bağırdı. Kısa süreli bir duraklamanın ardından olayın sevimli bir şaka olduğunu anlayan iş yeri çalışanları ve müşteriler duruma gülerek karşılık verdi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen eğlenceli anların ardından kuyumcu çalışanları, şakacı müşterilerine çay ikram ederek istediği altını teslim edip kendisini uğurladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muş Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMuş

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