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Nefes borusuna şeker kaçan sürücü polisten yardım istedi! Hayat kurtaran o anlar kamerada

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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde seyir halindeyken nefes borusuna şeker kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren bir sürücü, aracını Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurarak el işaretleriyle polis ekiplerinden yardım istedi. Sürücünün durumunu anında fark eden polis memurlarının saniyeler içinde uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde nefes borusunu tıkayan şeker çıkarılarak sürücünün yeniden hayata tutunması sağlanırken, yürekleri ağza getiren o kritik kurtarma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Akpınar
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