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Niğde'de kaldırımda çay içen vatandaşa otomobil çarptı! Dehşet anı saniye saniye kamerada

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Niğde'nin Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan 51 AEP 108 plakalı otomobil savrularak kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımda bulunan bir vatandaş üzerlerine gelen aracı son anda fark ederek kaçıp kurtulurken, kontrolden çıkan otomobil ise sakince çay içen başka bir kişiye şiddetle çarptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin son anda kaçarak kurtulduğu, çay içen vatandaşın ise yaralandığı dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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