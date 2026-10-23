Öğrenciden zorla tespih parası isteyen şahsı duyarlı vatandaş engelledi! O anlar kamerada

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde genç bir üniversite öğrencisine iki adet tespih satıp mobil bankacılık üzerinden para göndermesi için baskı yapan şahıs, durumu fark eden duyarlı bir vatandaşın akıllıca müdahalesiyle amacına ulaşamadı. Öğrenciyi tanıyormuş gibi davranarak yanına yaklaşıp şahsın baskısından kurtaran vatandaşın hamlesi kameraya yansırken, hesabına 100 TL aktarıldığını öğrenince tespihlerden birini geri alarak olay yerinden uzaklaşan şahsın zoraki davranışı tepki topladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tepebaşı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSITepebaşı

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