Okul kavgası sokağa taştı! Kalabalık grup anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, çocukları arasında okulda yaşanan bir kavga yüzünden husumetli olan iki annenin sokak ortasındaki karşılaşması, akılalmaz bir meydan dayağına dönüştü. "Senin çocuğun benimkini neden dövdü?" sorusuyla alevlenen tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönmüş kalabalık bir grup, 19 Mayıs Caddesi ortasında anne ve kızına acımasızca saldırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet verici olayda, yere düşürülerek feci şekilde darbedilen kadının yanındaki küçük çocukların gözyaşları içinde "Annemi bırakın" diyerek attığı çaresiz çığlıklar izleyenlerin yüreğini sızlattı.
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