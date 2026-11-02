Osmaniye'de kontrolden çıkarak refüje çarptı! Motosikletin sürüklendiği anlar kamerada

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Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki motosiklet refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklette bulunan A.C. hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kontrolden çıkan motosikletin refüje çarptıktan sonra yol üzerinde metrelerce sürüklendiği dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmaniye

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