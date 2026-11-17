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Osmaniye'nin Cevdetiye beldesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Kadirli yönüne giden bir minibüsün sürücüsü aracını yol kenarına park ederek indi. Bir süre sonra el freni çekili olmasına rağmen kendiliğinden hareket etmeye başlayan minibüsü fark eden bölge esnafından Osman Keleş, koşarak araca yetişti. Yolcu kapısından minibüse binerek aracı vitese takıp fren pedalına basan Keleş'in dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde olası bir kazanın önüne geçilirken, yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmaniye

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