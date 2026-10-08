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Paket teslim ederken motosikletinden oldu! Hırsızın 'hoşuma gitti' bahanesi pes dedirtti

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir kuryenin paket teslim etmek için apartmana girmesini fırsat bilerek motosikletini saniyeler içinde çalan şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda kısa sürede yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve emniyetteki ifadesinde "hoşuma gittiği için aldım, geri bırakacaktım" diyerek kendini savunduğu öne sürülen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen motosiklet ise kuryeye teslim edildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Seyhan
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