Park halindeki motosikleti kaşla göz arasında çaldı! Avcılar'daki hırsızlık anı kamerada

Kaydet a- | +A

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, akşam saatlerinde sokağa gelerek park halindeki bir motosikleti gözüne kestiren şüpheli şahıs, aracı saniyeler içerisinde düz kontak yaparak çalıştırıp kayıplara karıştı. Tahtakale Mahallesi'nde meydana gelen ve akıllara durgunluk veren hırsızlık anının güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildiği olayın ardından, mağdur vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri sırra kadem basan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Avcılar Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAvcılar

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala