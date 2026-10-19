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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada! Otobüs şoförü ailelere böyle isyan etti

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Antalya'da şehir içi özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 çocuğun canlarını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, araç şoförünün dikkati sayesinde fark edildi. Güvenlik kamerasından arkadaki çocukları görüp cep telefonuyla o anları kaydeden sürücü, "Çocuğunuz öldükten sonra mı sahip çıkacaksınız?" diyerek sorumsuz ailelere sert tepki gösterirken; yürekleri ağza getiren olayın ardından patenli gençler otobüsün durmasıyla araçtan ayrılarak gözden kayboldu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya
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