Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada! Otobüs şoförü ailelere böyle isyan etti
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Antalya'da şehir içi özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 çocuğun canlarını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, araç şoförünün dikkati sayesinde fark edildi. Güvenlik kamerasından arkadaki çocukları görüp cep telefonuyla o anları kaydeden sürücü, "Çocuğunuz öldükten sonra mı sahip çıkacaksınız?" diyerek sorumsuz ailelere sert tepki gösterirken; yürekleri ağza getiren olayın ardından patenli gençler otobüsün durmasıyla araçtan ayrılarak gözden kayboldu.
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