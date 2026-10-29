Pencere almaya gitti, aracından uyuşturucu çıktı! Sürücüye 200 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan otomobil, ekiplerin takibi sonucu Balsu Caddesi kesişiminde durduruldu. Araçta ve kaçış güzergahında yapılan aramalarda dökülmüş halde sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, sanayiye ikinci el PVC pencere bakmaya gittiğini belirten sürücü C.Ö., yanına aldığı yolcunun "Hasımlarım beni çapraz ateşe alacak" demesi üzerine paniğe kapıldığını iddia etti. Araçta bulunan yolcu T.A. gözaltına alınırken, ehliyetine el konulup otomobili 2 ay süreyle trafikten menedilen sürücüye 200 bin TL ceza kesildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Odunpazarı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOdunpazarı

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