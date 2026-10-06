Polisi fark edince çatıdan çatıya atladı! 5 ayrı suçtan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı
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İstanbul'un Esenler ilçesinde, kasten öldürme dahil 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan firari şahıs, saklandığı apartman dairesine düzenlenen operasyonda polisi fark edip çatıdan kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Yan binanın çatısına atlayarak izini kaybettirmeye çalışan şüphelinin evinde yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda mermi ve para transferlerini gösteren 45 sayfalık banka dekontu ele geçirilirken; aynı adreste saklanan ve 18 ayrı suç kaydı bulunan bir başka şüpheli de operasyon kapsamında gözaltına alındı.
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