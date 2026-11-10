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Reyhanlı'da iş yerinin demir korkuluğunu sallayarak çaldı! O anlar güvenlik kamerasında

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda, şüpheli bir şahıs merdivendeki demir korkuluklara yaklaştı. Çevreyi kontrol ettikten sonra demir korkuluğu bir süre sallayarak gevşeten şahıs, yerinden çıkardığı demiri alıp olay yerinden uzaklaştı. İş yerine geldiğinde korkulukların yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler soruşturma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli şahsın yakalanması için polisin yürüttüğü çalışma süratle devam ediyor.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Reyhanlı
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