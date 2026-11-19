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Rize'nin Pazar ilçesinden kent merkezi istikametine doğru seyir halinde olan 7 kişilik motosiklet grubu, Rize girişinde tır sürücüsünün şerit değiştirmek istemesi üzerine tehlike yaşadı. Selektör yapmasına rağmen tırın şeridine girmeye devam etmesi üzerine fren yaparak olası bir kazadan kurtulan motosiklet sürücüsü, tırı korna ile uyardı. Uyarıya sinirlenen tır sürücüsünün aracını aniden yaklaşık 95 kilometre hızla ilerleyen motosikletlilerin üzerine kırmasıyla grup ölümden dönerken, saniye saniye kameraya yansıyan olayla ilgili ihbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik polisleri inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Pazar Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIPazar

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