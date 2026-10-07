Sabah işe giderken ayıyla karşılaştı! Giresun'da mahalleye inen ayı korkuttu

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Giresun'un Görele ilçesinde sabah saatlerinde yerleşim yerine inerek sokaklarda dolaşan ayı, mahalle sakinlerine panik yaşattı. Aydınlıkevler Mahallesi'nde işe gitmek için evinden çıktığı sırada ayıyla burun buruna gelen Özlem Kavcı, büyük bir korkuyla bağırarak uzaklaşırken; sesten ürken ayı ise hızla bahçelik alana yöneldi. Kadının zor anlar yaşadığı olayın ardından, sokak aralarında dolaşan vahşi hayvanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Görele Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGörele

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