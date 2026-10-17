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Sakarya Nehri Karadeniz'i kahverengiye boyadı! Sel sularının taşıdığı çamur havadan görüntülendi

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Sakarya genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketlerinin ardından debisi büyük ölçüde artan Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e taşıdığı tonlarca çamurlu su, denizin alışılmış mavi rengini adeta kahverengiye çevirdi. Nehrin denize döküldüğü birleşim noktasında çamurlu sular ile denizin dalgaları arasında meydana gelen keskin renk farkının ortaya çıkardığı şaşırtıcı manzara, havadan çekilen dron görüntüleriyle saniye saniye gözler önüne serildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sakarya
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