Sakarya'da filmleri aratmayan kovalamaca! Polis şüpheliyi lahana yüklü traktörle kovaladı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen İ.A., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine bir yunus polisi koşarak düşerken, diğer polis memuru ise bölgede bulunan ve römorkunda lahana yüklü olan traktöre binerek kovalamacaya katıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adapazarı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdapazarı

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