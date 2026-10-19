Sakarya'da kazaya davetiye çıkaran sürücü kamerada! Emniyet şeridinden araçların arasına daldı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Sakarya Caddesi üzerinde, emniyet şeridinden hızla ilerleyerek sinyal dahi vermeden iki aracın arasına giren kural tanımaz bir otomobil sürücüsünün kazaya adeta davetiye çıkardığı anlar bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Önündeki araçları sıkıştırarak tehlikeli manevralar yapan ve trafiğin olağan akışıyla beraber diğer sürücülerin can güvenliğini de hiçe sayan şahsın trafikte sergilediği bu pervasız hareketler büyük tepki topladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sapanca Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISapanca

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