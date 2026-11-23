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Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkiindeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, Y.C. idaresindeki 42 BFA 082 plakalı temizlik malzemesi yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan tır, ardından kırmızı ışıkta bekleyen M.Ö. yönetimindeki 11 ABM 289 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Tırın altında kalmaktan son anda kurtulan araçta sıkışan sürücü M.Ö. ile 12 yaşındaki E.Ö., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Temizlik malzemelerinin yola saçıldığı ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Pamukova Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIPamukova

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