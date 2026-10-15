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Sakarya'da sağanak nedeniyle dere kenarındaki iki katlı ev yıkıldı! O anlar kamerada

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından taşan dere, Fevziye Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin sulara gömülerek yıkılmasına neden oldu. Bölgedeki sel riskine karşı yetkililer tarafından daha önceden tahliye edilen evde şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken; köprülerin yıkıldığı, yolların çöktüğü ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü bölgede yaşanan büyük afet kameralara saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sapanca
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