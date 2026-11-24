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Sakarya'nın Karasu ilçesi sahil yolu Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana gelen kazada, kafede kahve içtikten dakikalar sonra ara sokaktan ana yola çıkmak isteyen 30 yaşındaki Zeynep Asan yönetimindeki motosiklet, ters şeride girdiği sırada 32 Evler istikametinden Akkum yönüne seyreden T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise kaza noktasından 90 metre ileride yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen zincir market çalışanı Asan'ın feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karasu Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKarasu

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