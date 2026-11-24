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Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup'ta Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan ve lider Manavgat Belediyespor'un 4-1'lik galibiyetiyle sona eren 1955 Seydişehir Alüminyumspor karşılaşmasının ardından sahada gerginlik yaşandı. Sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Manavgat Belediyesporlu futbolcu Cengizhan Kasap, karşılaşma sonrası soyunma odasına gitmekte olan rakip oyuncu Osman Çağlar Uç'a kafa atarak yaralanmasına neden oldu. Hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu alarak şikayetçi olan Uç'un başvurusu üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan Kasap, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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