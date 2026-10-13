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Saldırgan sürücüye ağır yaptırım! 180 bin TL ceza kesilen motosikletli trafikten men edildi

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İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte saldırgan tavırlar sergileyerek diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün bu hareketlerinin faturası ağır oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede kimliği tespit edilerek yakalanan 31 yaşındaki sürücüye rekor düzeyde 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, şahsın ehliyetine geçici süreyle el konuldu, motosikleti trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çiğli
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