Samsun Çarşamba'da yüksekten düşen kediyi montla kurtardılar! O anlar kamerada

Kaydet a- | +A

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokakta yürürken bir binadan düşmek üzere olan kediyi fark eden market çalışanı, üzerindeki montu çıkartarak yoldan geçen başka bir vatandaşla birlikte havada gerdi. Düşen kedinin gerilen montun üzerine iniş yaparak yara almadan kurtulduğu ve ardından koşarak uzaklaştığı o yürekleri ısıtan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çarşamba Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇarşamba

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala