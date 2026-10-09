Samsun'da korkutan kaza! Motosikletini park edip inen kuryeye SUV araç çarptı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, motosikletini yol kenarına park ettikten hemen sonra araçtan inen kurye, seyir halindeki bir SUV aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından yere yığılan talihsiz kurye, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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