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Samsun'da trafik polisinden yürek ısıtan hareket! Yaralı kadını yağmurdan yeleğiyle korudu

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Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda, park halindeki bir otomobilin kapısının açılması sonucu kapalı engelli motosikletine çarpmasıyla meydana gelen kazada yolcu konumundaki Dudu Ç. başından yaralandı. Yoğun yağış altında yol ortasında yürümekte güçlük çeken kadını fark eden bir trafik polisi, yaralıyı hemen güvenli bir şekilde kaldırıma taşıyarak sağlık ekipleri gelene kadar yanından ayrılmadı. Müdahale esnasında bastıran sağanak yağışta kadının ıslanmaması için polis yeleğini siper eden ve ambulansa taşınmasına destek olan polis memurunun duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların büyük takdirini topladı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun
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