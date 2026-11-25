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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Narkotik Büro Amirliği ekiplerince durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aracın motor kısmına gizlenmiş halde 4 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 1 adet M-16 uzun namlulu tüfek ve 1 adet MP-5 otomatik tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Viranşehir Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIViranşehir

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