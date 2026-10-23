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Sapanca'da dönüş yapmak isteyen otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kaza kamerada

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Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, karşı yönden sola dönüş yapmak isteyen otomobil ile İzmit yönüne ilerleyen motosiklet şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yüreklerin ağza geldiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sapanca
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