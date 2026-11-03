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Sarıkamış'ta boz ayı evin bahçesine girdi! Pencereden evdekileri gözetlediği anlar kamerada

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yerleşim yerine kadar inen bir boz ayı, müstakil bir evin bahçesine girerek çevrede bir süre dolaştı. Bahçedeki rahat tavırlarıyla dikkat çeken ayı, ardından binanın penceresine yaklaşarak camdan içeriyi gözetledi. Pencere önünde bir süre bekledikten sonra karanlıkta gözden kaybolan boz ayının bahçedeki gezintisi ve pencereden evi kontrol ettiği o anlar, konutun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sarıkamış
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