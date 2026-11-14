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Sarıyer'de fırtınanın kökünden söktüğü ağaç araca ve binaya devrildi! O anlar kamerada

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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi Doktor Cevat Kerim İncedayı Sokak'ta dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülen bir ağaç park halindeki 34 MLG 779 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredeki binaya ve bina girişine de hasar veren ağaç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla aracın üzerinden kaldırıldı. Şiddetli rüzgarla birlikte ağacın önce otomobilin üzerine, ardından bina girişine devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sarıyer
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