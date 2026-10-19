Sarıyer'de kadının ve çocuğun çığlıkları kamerada! Trafik magandasına 180 bin TL ceza yağdı

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İstanbul Sarıyer'de Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobile aracından inerek saldıran ve araç içerisindeki kadın ile çocuğa büyük dehşet yaşatan trafik magandası, polisin hızlı çalışmasıyla yakalandı. Çığlıkların birbirine karıştığı o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şahsa trafikte saldırı amacıyla araçtan inmekten 180 bin TL idari para cezası uygulandı; ehliyeti ile aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sarıyer Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISarıyer

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