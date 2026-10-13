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Şehre inen kurdu aracıyla takip etti! Sivas'ta yaşanan o ilginç anlar kamerada

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Sivas'ın Gürün ilçesinde yiyecek bulmak amacıyla yerleşim yerine kadar inen bir kurt, gece vakti seyir halindeki bir sürücü tarafından görüntülendi. İlçe merkezinden Bahçeiçi köyüne doğru ilerleyen Hacı Mercan Kaya, Çayboyu Mahallesi'nde aniden aracının önüne çıkan kurdu otomobiliyle bir süre takip etti. Aracın farlarıyla aydınlanan yolda hızla koşarak ilerleyen kurt, kısa bir süre sonra yoldan saparak karanlıkta izini kaybettirdi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gürün
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