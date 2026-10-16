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Sel sularının ortasında kalan cemaatin imdadına gençler yetişti! İmam ve vatandaşlar kayıkla taşındı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların yol açtığı taşkınlar nedeniyle adeta sular altında kalan Yağcılar Mahallesi'nde, yatsı namazı çıkışı diz boyunu aşan sel suları yüzünden camide mahsur kalan imam ve cemaatin imdadına mahalleli gençler yetişti. Evlerine gitmekte güçlük çeken vatandaşları temin ettikleri küçük bir kayığa tek tek bindirerek sel sularının ortasından güvenli bölgelere ulaştıran gençlerin bu fedakar kurtarma operasyonu cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Akyazı
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