Seyir halindeki cenaze aracından yola tabut düştü! Olayın nedeni sabitleme arızası çıktı

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Isparta'dan Eğirdir ilçesine nakil işlemi gerçekleştiren cenaze aracında yaşanan olay görenleri şaşırttı. Trafik ışıklarında bekledikten sonra yeniden hareket eden araçta bulunan iki tabuttan biri, sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle aniden kayarak yola düştü. İçerisinde bir erkeğe ait cenazenin bulunduğu tabut, durumun hemen fark edilmesi üzerine görevliler tarafından hızla tekrar araca yüklenirken; seferine kaldığı yerden devam eden araç cenazeyi sorunsuz bir şekilde yakınlarına teslim etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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