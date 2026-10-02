Seyir halindeki otobüsün arkasına tutundu! Akılalmaz anlar cep telefonu kamerasında

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, paten kullanan bir gencin gece saatlerinde seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Dikkaldırım Caddesi üzerinde akan trafiğe ve karanlığa aldırış etmeden hem kendi canını hem de diğer sürücüleri büyük bir riske atan kural tanımaz genç, metrelerce bu şekilde ilerledi. Olası bir faciaya adeta davetiye çıkaran gencin ölüme meydan okuduğu o korku dolu anlar, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

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