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Şırnak'ta otobüs ile tırın çarpışma anı ortaya çıktı! 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde, Antalya'dan Hakkari'ye seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bir evin çatısına çarparak durabildi. Otobüs şoförü Sabri Yumak'ın yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise yaralandığı dehşet verici kaza anına ait görüntüler saniye saniye ortaya çıktı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Uludere
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