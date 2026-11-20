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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde iş yerinin önüne park ettiği aracındaki malzemeleri dükkana taşıyan sürücünün el frenini çekmediği minibüs, bir süre sonra kontrolden çıkarak sürücüsünün gözleri önünde köprüden aşağı düştü. Korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, bölgede bulunan jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri olası başka bir tehlikenin önüne geçti. Minibüste ağır hasar meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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