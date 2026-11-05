Şişli'de devrilen dev ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada

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İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından dev bir ağaç sabah saatlerinde aniden sokağa devrildi. Park halindeki 4 motosiklet ile 2 otomobilde ciddi maddi hasara yol açan olay esnasında yolda yürüyen 5 vatandaş, üzerlerine doğru gelen ağacın altında kalmaktan saniyelerle sıyrılarak kurtuldu. Ağaç dallarının çarpması sonucu bir kadının yere kapandığı ve şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı o dehşet anları ise çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şişli Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞişli

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