Şişli'de devrilen dev ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada
İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından dev bir ağaç sabah saatlerinde aniden sokağa devrildi. Park halindeki 4 motosiklet ile 2 otomobilde ciddi maddi hasara yol açan olay esnasında yolda yürüyen 5 vatandaş, üzerlerine doğru gelen ağacın altında kalmaktan saniyelerle sıyrılarak kurtuldu. Ağaç dallarının çarpması sonucu bir kadının yere kapandığı ve şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı o dehşet anları ise çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.